Найди корни уравнений и расшифруй названия двух крупных азиатских рек. По территории каких стран они протекают? 1)m•80= 539 + 21, 2)450 : (k-8) =3, 3) 83-29=d • 27

1) m*80=539+21 m*80=560 m=560:80 m=7 2)450:(K-8)=3 к-8=450:3 к-8=150 к=150+8 к=158 3)83-29=d*27 d*27=54 d=54:27 d=2 подставь ответы в таблицу и расшифровывай у себя на листе. Здесь это сделать невозможно