Найди корни уравнений и расшифруй названия двух крупных азиатских рек. По территории каких стран они протекают? 1)m•80= 539 + 21, 2)450 : (k-8) =3, 3) 83-29=d • 27

Найди корни уравнений и расшифруй названия двух крупных азиатских рек. По территории каких стран они протекают? 1)m•80= 539 + 21, 2)450 : (k-8) =3, 3) 83-29=d • 27

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) m*80=539+21      m*80=560     m=560:80     m=7 2)450:(K-8)=3    к-8=450:3    к-8=150    к=150+8    к=158 3)83-29=d*27    d*27=54    d=54:27    d=2 подставь ответы в таблицу и расшифровывай у себя на листе. Здесь это сделать невозможно
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