Найди лишнее слово,обозначь оканчания.определи род и склонение. 1) село,сито, гнездо,кино,ведро. 2) олень,зверь, писатель,педаль,календарь,конь.3)плошадка,прогулка,мышка,сетка ,города.4) скорость,медаль,гуашь,метель,о...

Найди лишнее слово,обозначь оканчания.определи род и склонение. 1) село,сито, гнездо,кино,ведро. 2) олень,зверь, писатель,педаль,календарь,конь.3)плошадка,прогулка,мышка,сетка ,города.4) скорость,медаль,гуашь,метель,огонь,сирень,осень.

кино нет окончания средний род нет склонения конь нулевое мужской 2 склонение мышка а окончание женский 1 склонение скорость нулевое женский 1 склонеие