Найди лишнее словосочетание 1)Незрелые арбузы.городской сад.пересмотреть отношения.перламутровые пуговицы 2) Едущий с вокзала.сообщит вам.работа в конторе.лежа на насыпи 3) Св еркая глазами,карман жакета.солидно кивну...
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Найди лишнее словосочетание 1)Незрелые арбузы.городской сад.пересмотреть отношения.перламутровые пуговицы 2) Едущий с вокзала.сообщит вам.работа в конторе.лежа на насыпи 3) Св еркая глазами,карман жакета.солидно кивнул.встретила важно
Ответ(ы):
Гость:
1)пересмотреть отношения он лишний потому что (другие словосочетания прелогательные,а это глагол) 2) сообщит вам (потому что те вопросы задаются на неодушевлёлый предмет а эта нет) 3)карман жакета
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