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Найди модуль числа z1 = 3 - 4i
Найди модуль числа z1 = 3 - 4i
Ответ(ы):
Ответил Гость:
z = 3 - 4i lzl=√(3+4)=√25=5 lzl=5
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