найди, на какие числа нужно умножить числа 15 90 и 40, чтобы получить три равных между собой произведения, если сумма всех трёх этих произведений равн а 5.670
найди, на какие числа нужно умножить числа 15 90 и 40, чтобы получить три равных между собой произведения, если сумма всех трёх этих произведений равн а 5.670
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 5670:3 = 1890 - три равных произведения заданных чисел2) 1890:15=126 - нужно умножить число 153) 1890:90=21 - нужно умножить число 904) 1890:42=45 - нужно умножить число 42