Найди объем параллелепипеда, если a = 8 cм , b = c = 2,25 см

Найди объем параллелепипеда, если a = 8 cм , b = c = 2,25 см

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Объем параллелепипеда равен : V = a*b*c V = 8 * 2,25 * 2,25 = 40,5 см^3
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