найди ошибки в выполнении задания.запиши,где необходимо,свои проверочные слова.берески-береска,заклатки-заклатка,ошибки-ошибка,земля-земляника.синий-о синь.пить-питёрка.листик-лисичка.снег-иней

найди ошибки в выполнении задания.запиши,где необходимо,свои проверочные слова.берески-береска,заклатки-заклатка,ошибки-ошибка,земля-земляника.синий-о синь.пить-питёрка.листик-лисичка.снег-иней

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 ошибка там написано осинь, а надо писать осень 2 ошибка это питёрка,а надо писать пятёрка  3 ошибка заклатки, а надо писать закладки                                                                           Проверочные слова: осень-осенний                                    пятёрка-пять                      закладка-закладывать
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