найди ошибки в выполнении задания.запиши,где необходимо,свои проверочные слова.берески-береска,заклатки-заклатка,ошибки-ошибка,земля-земляника.синий-о синь.пить-питёрка.листик-лисичка.снег-иней
найди ошибки в выполнении задания.запиши,где необходимо,свои проверочные слова.берески-береска,заклатки-заклатка,ошибки-ошибка,земля-земляника.синий-о синь.пить-питёрка.листик-лисичка.снег-иней
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 ошибка там написано осинь, а надо писать осень 2 ошибка это питёрка,а надо писать пятёрка 3 ошибка заклатки, а надо писать закладки Проверочные слова: осень-осенний пятёрка-пять закладка-закладывать