Найди отношение величин и назови, значение какой новой величины при этом образуется: а) 4 м к 2 мин б) 25 км к 4 ч в) 280 руб к 7 м г) 120 руб к 5 кг д) 6 деталей к 3 мин е) 50 стр к 2 часам