Найди отношение величин и назови, значение какой новой величины при этом образуется: а) 4 м к 2 мин б) 25 км к 4 ч в) 280 руб к 7 м г) 120 руб к 5 кг д) 6 деталей к 3 мин е) 50 стр к 2 часам
Найди отношение величин и назови, значение какой новой величины при этом образуется: а) 4 м к 2 мин б) 25 км к 4 ч в) 280 руб к 7 м г) 120 руб к 5 кг д) 6 деталей к 3 мин е) 50 стр к 2 часам
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А) 4 м : 2 мин=2 м/мин -скорость б) 25 км : 4 ч =6.25 км/ч -скорость в) 280 руб : 7 м =40 руб/м - стоимость1 метра ткани =цена г) 120 руб :5 кг=24 руб/кг- стоимость 1 кг (цена) д) 6 дет : 3 мин= 2 дет/мин -производительность труда (количество деталей за 1 час) е) 50 стр : 2 ч=25 стр/ч -скорость чтения