Найди периметр квадрата , если его сторона равна 12 дм.

Найди периметр квадрата , если его сторона равна 12 дм.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дано: А =12 дм Р=? 1 Р = а * 4 Р = 12 * 4 Р= 48 дм Ответ Р квадрата 48 дм
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