Найди площадь и периметр квадрата со сторонами 7 см

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Найди площадь и периметр квадрата со сторонами 7 см
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ой не дописал что S=49см2
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