НАЙДИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА Первым выжимал вес подберезовик.Поднял подберезовик желтый листик березы вместе с улиткой.Подосиновик выжал три листика осины, сосновую шишку и маленького лягушонка.Моховик был третьим . ОН раз...

НАЙДИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА Первым выжимал вес подберезовик.Поднял подберезовик желтый листик березы вместе с улиткой.Подосиновик выжал три листика осины, сосновую шишку и маленького лягушонка.Моховик был третьим . ОН раззадорился,расхвастался.Раздвинул шляпкой мох,подлез под сучок и стал выжимать.Жал-жал,жал-жал-не выжал.Только шляпку свою желтую раздвоил.Как заячья губа стала.