Найди самое маленькое не равное нулю число которое делится нацело и на 4 и на 6.

Найди самое маленькое не равное нулю число которое делится нацело и на 4 и на 6.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
12 делится на 4 и на 6
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