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Найди сторону квадрата, периметр которого на 190 см больше, чем 290 см.
Найди сторону квадрата, периметр которого на 190 см больше, чем 290 см.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)290+190=480- периметр квадрата 2)480:4=120см- сторона квадрата
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