Найди сторону квадрата, периметр которого на 190 см больше, чем 290 см.

Найди сторону квадрата, периметр которого на 190 см больше, чем 290 см.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)290+190=480- периметр квадрата 2)480:4=120см- сторона квадрата
Похожие вопросы