Найди сумму наибольшева и наименьшева числа,которое при округлении до десятков дают число 460

Найди сумму наибольшева и наименьшева числа,которое при округлении до десятков дают число 460

Ответ(ы):

Ответил Гость:
459+450=909 ооооооооооо
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