Найди в этом предложении слова с орфограммой «Правописание буквы парного согласного». Выпиши два таких слова так, как они записаны в предложении: одно с орфограммой в корне, а второе – с орфограммой в суффиксе. Орфог...

Найди в этом предложении слова с орфограммой «Правописание буквы парного согласного». Выпиши два таких слова так, как они записаны в предложении: одно с орфограммой в корне, а второе – с орфограммой в суффиксе. Орфограммы подчеркни. Жаба ага в Московском зоопарке 175 Несколько лет назад пять 179 экземпляров жабы аги были 183 доставлены в Московский зоопарк.