найди в сборнике пословиц и поговорок 10 пословиц и поговорок в которых был бы глагол или глаголы во 2 лице ед. ч., запишите эти поговорки и пословицы .по какой пословице можно составить рассказ? выберите такую послов...

найди в сборнике пословиц и поговорок 10 пословиц и поговорок в которых был бы глагол или глаголы во 2 лице ед. ч., запишите эти поговорки и пословицы .по какой пословице можно составить рассказ? выберите такую пословицу или поговорку и составьте рассказ запишите его можете нарисовать иллюстрацию к рассказу помогите задали проект

Без смерти не умрёшь. Без стыда лица не износишь. Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда. Бей сороку и ворону, добьёшься и до белого лебедя. Близок локоть, да не укусишь. Век живи, век учись, а дураком помрёшь. Выше головы не прыгнешь. Едешь на день, хлеба бери на неделю. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. За твоим языком не поспеешь и босиком. Я считаю,что по пословице "Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда" В наше время очень много ленивых подростков.Они только и делают,что развлекаются.А помогать родителям не хотят.Думают только о себе.А потом,в конце года,они сразу бегают к родителям узнать куда они поедут отдыхать летом.К учителям,чтобы были хорошие оценки в четверти.Но оценки плохие и ребенок вынужден ходить в школу летом. Так что,без труда не выловишь и рыбку из пруда. Так что старайся,учись и всегда улыбайся