Найди в тексте существительные с пропущенными окончаниями. Рядом с ними в скобках укажи число, склонение и падеж. Впиши пропущенные буквы окончаний. З атем найди прилагательные с пропущенными окончаниями. Рядом с ними в скобках укажи число, род,падеж. Впиши буквы окончаний. Едет ц..ирк передвижн...( ), Клоун в шапочк.. ( )цветн... ( ) И такой же рыж.. ( ) клоун На фургон. ( ) нарисован. Из машины грузов...( ) Мишка машет головой. В красн... ( ) курточк..( )водитель. Он наверно укротитель. Выпиши 4 слова с орфограммой " безударный гласный в корне, проверяемый ударением". Рядом напиши проверочные слова.