Найди выражение которое является правильным переводом донной задачи на матиматический язык.Отряд пограничнеков выполняя боевое задание прошёл а км. Первые 3 часа пограничники шли по дороге со скоростью b км ч и сдела...
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Найди выражение которое является правильным переводом донной задачи на матиматический язык.Отряд пограничнеков выполняя боевое задание прошёл а км. Первые 3 часа пограничники шли по дороге со скоростью b км ч и сделали привал на 2 часа. Остальное время они шли по болотистой местности со скоростью c км ч .Сколько времини пограничники на весь поход. 1) а:3+b:2+c 2) a:3+(b+с): 2 3)3+2+(a-b):с 4)3+2+(а-3b):с
Ответ(ы):
Гость:
Я так понимаю 3b это растояние в первые 3 часа а-3b это растояние которое шли по болотистой местности (а- 3b):с это время потраченное по болотной местности итог 2+ 3 +(a-3b):c
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