Найди закономерности и продолжи ряд 2 м 3дм 4м 6дм 8м 12дм

Найди закономерности и продолжи ряд 2 м 3дм 4м 6дм 8м 12дм

Ответ(ы):

Ответил Гость:
16 м 24 дм 32 м Пожалуйсто
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