Найди значение дроби у-3 при у=3;1;-1 у

Найди значение дроби у-3 при у=3;1;-1 у

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У-3=3-3=0 у-3=1-3=-2 у-3=-1-3=-4
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