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Найди значение выражение 9000-27*6
Найди значение выражение 9000-27*6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9000-27•6=9000-162=8838, а вообще, как по мне, проще с помощью калькулятора решать)
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