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Найдите 1 % от тонны. плиз помогите очень надо
Найдите 1 % от тонны. плиз помогите очень надо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1т=1000 кг 1000:100=10 кг
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