Найдите : 1) 5/6 от 30; 2) 3/10 от 6 2/3; 3) 9/10 от 70; 4) 25/26 от 2/5.пожалуйста помогите решить
Разное
Найдите : 1) 5/6 от 30; 2) 3/10 от 6 2/3; 3) 9/10 от 70; 4) 25/26 от 2/5.пожалуйста помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
1)25 2)6 3)63 4)10/26 2 сомневаюсь, потому что я не так могла понять решение я решала как от 6 целых2/3
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