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Найдите 1 процент числа 240, 40 процентов числа 15
Найдите 1 процент числа 240, 40 процентов числа 15
Ответ(ы):
Ответил Гость:
240 х1 :100 = 2,4 - 1% от 240 40 х15 :100 =6 - 40% от 15
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