Найдите 10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол или глаголы во 2-м лице единственного числа. Запишите эти пословицы и поговорки.50 БАЛЛОВ!

Поспешишь - людей насмешишь. Тише едешь. - дальше будешь. Шила в мешке не утаишь . Не разгрызешь ореха, так и не съешь ядра. Сразу всему не научишься. С глупым поведёшься, сам поглупеешь . Дома ешь, что хочешь, а в гостях - что дают. Что посеешь, то и пожнешь. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Хочешь есть калачи, не сиди на печи.