Найдите: 6% от 100; 19% от 3000; 140% от 40; 6% от 600; 19% от 190; 140% от 4.
Математика
Найдите: 6% от 100; 19% от 3000; 140% от 40; 6% от 600; 19% от 190; 140% от 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6% от 100 100*6/100=6 19% от 3000 19*3000/100=570 140% от 40 140*40/100=56 6% от 600 6*600/100=36 19% от 190 19*190/100=36,1 140% от 4 140*4/100=5,6
Гость:
Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, их нужно разделить на 100 6% от 100 100*0,06=6 19% от 3000 3000*0,19=570 140% от 40 40*1,4 = 56 6% от 600 600*0,06=36 19% от 190 190*0,19= 36,1 140% от 4 4*1,4=5,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Муха за 30с. пролетает 18 м. Сколько метров проползет за это же время гусеница, если её скорость составляет две девятых скорости мухи? Для решения ...
История
Сочинение:День моей сестрёнки, точнее надо написать что она делала сегодня надо написать 10-12 предложений.Вот я даю подробности про мою сестрёнку:...
Химия
схема превращений: C-CO2-K2CO3-CO2 1)расписать генетический ряд полностью 2) рассмотреть с точки зрения окислит.восстановит. последнее с помощью ст...