Найдите: 6% от 100; 19% от 3000; 140% от 40; 6% от 600; 19% от 190; 140% от 4.

6% от 100 100*6/100=6 19% от 3000 19*3000/100=570 140% от 40 140*40/100=56 6% от 600 6*600/100=36 19% от 190 19*190/100=36,1 140% от 4 140*4/100=5,6

Гость: Гость:

Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, их нужно разделить на 100 6% от 100 100*0,06=6 19% от 3000 3000*0,19=570 140% от 40 40*1,4 = 56 6% от 600 600*0,06=36 19% от 190 190*0,19= 36,1 140% от 4 4*1,4=5,6