Найдите X из равенства : а) - х=8,5 б)-х=-4,2 Помогите срочно!

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Найдите X из равенства : а) - х=8,5 б)-х=-4,2 Помогите срочно!
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Автор: Гость
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Гость:
И даю тебе совет Выучи правила эти , потому что Дальше будет в раз 20 сложнее...
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