Найдите X из равенства : а) - х=8,5 б)-х=-4,2 Помогите срочно!
Разное
Найдите X из равенства : а) - х=8,5 б)-х=-4,2 Помогите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
И даю тебе совет Выучи правила эти , потому что Дальше будет в раз 20 сложнее...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Обозначьте грамматическую основу : Вашингтон-столица США. Париж-столица Франции.Лондон-столица Великобритании.Берлин - столица Германии.Мадрид-стол...
Разное
Привет всем.Помогите пожалуйста с Заданием по русскому языку.Задание:Подобрать синонимы к фразеологизмам: Хоть в пруду пруди Кто во что горазд Как ...
Разное
Придумайте задачи по этим уровнениям 1) 250-3y =115 2) x+3x+2*3x=12c 3) (48-x ) :8=4 Пожалуйста помогите !!!
Разное
Напишите пожалуйста представление королевы осеннего бала, не в стихотворной форме. Дам 80 баллов нужно срочно Желательно немаленькое ...
Разное
Подсчитать в байтах количество информации в тексте, если текст состоит из 600 символов, а мощность используемого алфавита – 128 символов. ...