Найдите ак в прямоугольном треугольнике при s abc = 8

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Найдите ак в прямоугольном треугольнике при s abc = 8
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Гость:
Ak=16, т.к. Sabc=1/2ah
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