Найдите бессоюзные сложные предложения Что это? Ранний тихий падающий сквозь последнюю желтизну деревьев снежок, и сразу пахнуло предзимьем. Снежок эт от теплый и клейкий, подставь ладонь, не слышно, как падают снежин...

Найдите бессоюзные сложные предложения Что это? Ранний тихий падающий сквозь последнюю желтизну деревьев снежок, и сразу пахнуло предзимьем. Снежок эт от теплый и клейкий, подставь ладонь, не слышно, как падают снежинки. Только потом спустя некоторое время почувствуешь на ладони нечто живое, тепло-влажное, пуховое, и на мгновение покажется, что держишь на ладони скворчонка, а он, приняв твою ладонь за гнездо, зябко притаился.