Найдите целое число а, если -7аменьше-9 и -3абольше-8. объясните пожалуйста поподробнее. потому что у меня с минусами проблема, в том числе как они переносятся

-7а меньше -9 , значит 7а больше 9 ( при умножении на -1 обеих частей неравенства знак неравенства меняется на противоположный) Значит а больше чем 1 2/7 ( поделили обе части неравенства на 7). -3а больше -8. Точно также 3а меньше 8. а меньше 8/3=2 2/3 Единственное целое число между 1 2/7 и 2 2/3 это 2. Ответ : а=2