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Найдите частное от деления числа а на число б если: а=2х2х3х3х5х7, б=2х2х3х7
Найдите частное от деления числа а на число б если: а=2х2х3х3х5х7, б=2х2х3х7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2х2х3х3х5х7/(2х2х3х7) = 3х5 = 15
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