Найдите четырехзначное число,кратное 125, все цифры которого различны и нечётны.

Найдите четырехзначное число,кратное 125, все цифры которого различны и нечётны.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
аа) ну всё равно там числ много, через каждый десяток...
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