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найдите число если:1%этого числа равен 7
найдите число если:1%этого числа равен 7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
700 ................................................. 1% равен 7, тогда 100% равно 7 * 100 = 700
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