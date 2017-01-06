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Найдите число х из пропорции : 0,24:2 2/3=(х-0,06):1 7/9
Найдите число х из пропорции : 0,24:2 2/3=(х-0,06):1 7/9
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)0,24/22/3=24/1*22/3=48/3 2)6/1/17/9=102/9
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