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найдите число . которое на 40% меньше корня уравнения 2/5х =6
найдите число . которое на 40% меньше корня уравнения 2/5х =6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
0.4х=6 х=15 15-100% у-60% у=15*60/100=9 Ответ:9
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