Найдите длинну вектора AB, если A(-2;3;0). B(-1;2;4)

Найдите длинну вектора AB, если A(-2;3;0). B(-1;2;4)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Корень из (-1-(-2))^2+(2-3)^2+(4-0)^2=корень из 1+1+16=корень из 18
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