Найдите длину отрезка ND, если CD равно 34 см., CM равно 13 см., а MN меньше CM на 5 см.
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Найдите длину отрезка ND, если CD равно 34 см., CM равно 13 см., а MN меньше CM на 5 см.
Ответ(ы):
Гость:
1) 13-5=8 (см) - MN 2) 34+13+5=52 (см) ND Ответ: 52.
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