Найдите длину отрезка если: 2/5 его длинны равны 3 см

Найдите длину отрезка если: 2/5 его длинны равны 3 см

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3 см = 30 мм 1) 30:2= 15 (мм) 2) 15*5= 75 (мм) Ответ: Длина отрезка 75 миллиметров.
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