Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите длину отрезка если: 2/5 его длинны равны 3 см
Найдите длину отрезка если: 2/5 его длинны равны 3 см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 см = 30 мм 1) 30:2= 15 (мм) 2) 15*5= 75 (мм) Ответ: Длина отрезка 75 миллиметров.
Похожие вопросы
Сколько будет одна целая одна четвёртых плюс две целых три двадцать пятых заранее спасибо
(6-2 4/5)*3 1/8 - 1 3/5 : 1/4 = Сколько будет хелп !! И по действиям сделайте
Разобрать слово по составу нащупала
Создать предложение со словам леденец,кафе
To be fond of smth / doing smth - нравится To enjoy smth / doing smth - нравится У этих каждых двух глаголов один перевод?
Син текстын исеменде куелган сорвуны ишеткенен бармы?
Подумай изменитса ли смысл сказки если хозайка не даст курочке маслица
НСК чисел 32 і 36 дуже треба!!!!
Сочинение на тему "Осенний парк" Срочно помогите пожалуйста заранее спасибо)))
B+1/4*b+0,75b=1 ркшите пожалуйста
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск