Найдите города,расположенные на 50 градусов с.ш.Для каждого города определите географическую долготу

расположенные на 60 градусов с.ш,на 50 градусов с.ш . Для каждого города определите географическую долготу . в)Найдите города , расположенные на 18 градусов в.д . Для каждого города определите географическую широту . г)Определите , какие города имеют координаты : ( 41 градус с.ш , 4 градуса з.д ) (47 градусов с.ш , 6 градусов в.д ) ( 55 градусов с.ш , 25 градусов в.д ) (38 градусов с.ш , 24 градуса в.д )