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Найдите k , если 6/n=5/k
Найдите k , если 6/n=5/k
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6к=5н к=5н/6 -------------
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