Найдите какие моря омывают Россию относится к бассейну северного ледовитого океана(6)атлантическому(3)тихому(3) и без точные

Двенадцать морей трех океанов омывают берега России. И лишь одно море — Каспийское — принадлежит к внутреннему бессточному бассейну Евразии. Моря расположены на четырех литосферных плитах (Евразиатской, Северо-Американской, Охотоморской и Амурской) в разных широтах и климатических поясах, различаются происхождением, геологическим строением, размерами морских котловин и формами рельефа дна, а также температурами и соленостью морских вод, биологической продуктивностью и другими природными особенностями. Моря Северного Ледовитого океана — Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское — омывают территорию России с севера. Все эти моря окраинные; лишь Белое" море является внутренним. Тихий океан и его моря — Берингово, Охотское и Японское — омывают восточные берега России. Три внутренних моря Атлантического океана — Балтийское, Черное и Азовское — омывают небольшие участки территории России.