Найдите какое-нибудь число,которое больше 5/7,но меньше 6/7

Найдите какое-нибудь число,которое больше 5/7,но меньше 6/7

Ответ(ы):

Ответил Гость:
58,59,6,61,62,63,64,65,66. вот это все возможные решения больше нету!!!
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