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Найдите какое-нибудь число,которое больше 5/7,но меньше 6/7
Найдите какое-нибудь число,которое больше 5/7,но меньше 6/7
Ответ(ы):
Ответил Гость:
58,59,6�,61,62,63,64,65,66. вот это все возможные решения больше нету!!!
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