Найдите координаты : 1)64 градуса 33 минуты с.ш,и 40 градусов 32 минуты в.д. 2) 54 градуса 43 минуты с.ш,и 20 градусов 32 минуты в.д. 3) 52 градуса 30 минуты с.ш,и 13 град усов 25 минуты в.д. 4) 33 градуса 30 минут...
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Найдите координаты : 1)64 градуса 33 минуты с.ш,и 40 градусов 32 минуты в.д. 2) 54 градуса 43 минуты с.ш,и 20 градусов 32 минуты в.д. 3) 52 градуса 30 минуты с.ш,и 13 град усов 25 минуты в.д. 4) 33 градуса 30 минуты ю.ш,и 18 градусов 24 минуты в.д.
Ответ(ы):
Гость:
1)Архангельск. 2)Варшава. 3)Берлин. 4)Кейптаун.
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