Найдите координаты : 1)64 градуса 33 минуты с.ш,и 40 градусов 32 минуты в.д. 2) 54 градуса 43 минуты с.ш,и 20 градусов 32 минуты в.д. 3) 52 градуса 30 минуты с.ш,и 13 град усов 25 минуты в.д. 4) 33 градуса 30 минут...

Разное
Найдите координаты : 1)64 градуса 33 минуты с.ш,и 40 градусов 32 минуты в.д. 2) 54 градуса 43 минуты с.ш,и 20 градусов 32 минуты в.д. 3) 52 градуса 30 минуты с.ш,и 13 град усов 25 минуты в.д. 4) 33 градуса 30 минуты ю.ш,и 18 градусов 24 минуты в.д.
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Автор: Гость
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Гость:
1)Архангельск. 2)Варшава. 3)Берлин. 4)Кейптаун.
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