Найдите координаты середины отрезка АВ , ели А(-2;3), В(6;-3).

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Найдите координаты середины отрезка АВ , ели А(-2;3), В(6;-3).
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-2+6=4 6-3=3 координаты (4,3)
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