Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите корень уравнения.(
Найдите корень уравнения.(
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Раскроем скобки х+6х+9=х+16х+64 х-х+6х-16х=64-9 -10х=55 х= - 5,5 Проверка: (-5,5+3)=(-5,5+8) (-2,5)=(2,5) 6,25 =6,25
Похожие вопросы
Сколько чисел находится между числами 565 и 1000
Площадь первого участка 14,15 а, площадь второго участка на 5,85 а больше,а третьего в 1,6 раза меньше,чем второго найди площадь трех участков ...
Найти массу осадка который образовался в результате реакции раствора массой 100 массовой долей хлорида бария 10% с 10% сульфатом натрия массой 142 ...
Газ нагревают при постоянном давлении. Во сколько раз увеличится его объём, если температура возрастёт в 2 раза?
0.5*sin2x*ctgx-cosx=sin^2x
Какую температуру имеют 2г азота, занимающего объем 820 см3 при давлении в 200 кПа? Молярная масса азота 28*10-3 кг/ моль, универсальная газовая по...
В первый день туристы проехали 105 км во второй день на 60 км меньше а в третий день столько же сколько за первые два дня вместе.какой путь проехал...
Краткий отзыв чем мне понравилась Алиса в стране чудес
Банк начисляет на вклад ежегодно 8%.Сколько денег будет на счету у клиента через 2 года,если он положил на вклад 5 000 тенге?
Для нейтрализации 50 г раствора уксусной кислоты израсходовали 200 г 10% раствора гидроусилитель натрия . Найти массу полученной соли. ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск