Найдите корень уравнения.(

Найдите корень уравнения.(

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Раскроем скобки х+6х+9=х+16х+64 х-х+6х-16х=64-9 -10х=55 х= - 5,5 Проверка: (-5,5+3)=(-5,5+8) (-2,5)=(2,5) 6,25 =6,25
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