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Найдите корень уравнения : 13/18х+13=7/12х+8
Найдите корень уравнения : 13/18х+13=7/12х+8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
13/18x+13=7/12x+8 13/18x-7/12x=8-13 26/36x-21/36x=-5 5/36x=-5 x=5:5/36 x=5*36/5 x=36
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