Найдите корень уравнения 2,94 + (X - 1,81) = 6,4

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Найдите корень уравнения 2,94 + (X - 1,81) = 6,4
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2,94+х-1,8-6,4=0 х-5,26=0 х=5,26
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