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Найдите корень уравнения 32Х+5 = 24
Найдите корень уравнения 32Х+5 = 24
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 · 2x+5=24 6x+5=24 6x=19 x=19/6
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