Найдите корень уравнения 5x+3/5=x-5/8

Найдите корень уравнения 5x+3/5=x-5/8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5x-x=-5/8-3/5 4x=-25/40-24/40 4x=-49/40 x=-49/40:4 x=-49/40*1/4 x=-49/160
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