Найдите корень уравнения корень ((2x-54)/-x)=4.

Найдите корень уравнения корень ((2x-54)/-x)=4.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2х-54=4х 6х=54 х=9 вот корень х=9
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